Ist das eine deutsche Familie, die durch die Flut alles verloren hat? Die BILD sollte sich schämen

Die Kommentare sprechen für sich:

Anabel Schunke: Die Kommentare unter dem Bild sprechen Bände. Die Leute wollen gerne Solidarität zeigen. Aber mit ihren Landsleuten. Sie möchten, dass es auch mal um die Deutschen geht. Und das ist legitim. Jahrelang ging es darum, dass „wir“ helfen, dass „wir“ Flüchtlinge aufnehmen müssen. Warum werden jetzt nicht mal Heinz und Hilde gezeigt, die vielleicht auch ihr Hab und Gut verloren haben und für die ihr Haus schon immer ihre Heimat war? Warum haben deutsche Opfer in den Medien nie ein Gesicht?

Sorry, so erreicht man vermutlich das Gegenteil. Klar habe ich Mitleid mit allen Opfern der Katasttophe, aber man empfindet in der Regel nun einmal mehr Mitleid und Empathie mit Menschen, denen man sich kulturell nah fühlt. Mit wem soll ich mich in diesem Land noch identifizieren und solidarisch zeigen, wenn uns Deutschen in den Medien nie ein Gesicht gegeben wird? Wenn es immer nur um andere geht?

Ein paar weitere Kommentare ohne Namensnennung:

Also die in der Eifel sahen aber anders aus

Bekommen wir jetzt auch Unterstützungshilfe von anderen Staaten, wie wir denen damals auch geholfen haben?

Im Fernsehen hab ich nicht einen von denen gesehen

Perfektes Bild wo ist die Deutsche Familie die ihr Haus und hab und gut verloren hat.

Fehlt nur noch der Regenbogen

Olaf schau da ist sie, die durchschnittliche Eifelfamilie. Unfassbar

wohne im Katastrophengebiet und finde das Bild nicht angebracht viele deutsche Familien sind stark von der Flut betroffen diese Leute sollten an 1. Stelle stehen

Irgendwie stimmt was mit dem Photo nicht. Wo sind die Deutschen Bürger auf dem Bild die Flut war doch in Deutschland oder!!!

Unfassbar! Ein Hohn für die deutschen Familien die ihr zuhause verloren haben! Und wieder wird die Gesellschaft massiv gespalten

Aufgrund des Fotos gibts von mir keinen Cent denn genau diese Leute haben es 0% verdient

Liebe Bild, was hat dieses Bild mit uns Deutschen zu tun? Habt ihr kein Bild von Opfern, die auch direkt betroffen sind? Das irritiert mich und ich finde das am Thema komplett vorbei. das zeigt aber auch, was Ihr von uns haltet, nämlich nichts ! Ich bin selbst nicht betroffen, werde aber meinen Landsleuten helfen. Das nenne ich Solidarität mit Landsleuten Ihr Pfeifen

