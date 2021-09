Israelischer Gesundheitsminister: Covid-Pass gibt es nur, um mehr Druck auf Nicht-Geimpfte auszuüben

Israelische Minister erklärten vor einem Ministerrat am Sonntag, dass einige Coronamaßnahmen nur dazu dienen, die Impfraten zu erhöhen und nicht die Morbidität zu senken.

Auf Hebräisch sagte Innenministerin Ayelet Shaked zu Gesundheitsminister Nitzan Horowitz: „Sie können den Grünen Pass für Restaurants im Freien abschaffen“.

„Auch in Schwimmbädern, nicht nur in Restaurants. Epidemiologisch ist das richtig“, antwortete Horowitz. „Die Sache ist die, ich sage Ihnen das, unser Problem sind die Leute, die sich nicht impfen lassen wollen. Wir brauchen sie… sonst kommen wir nicht aus der Sache heraus“, fügte er hinzu.

Horowitz fügte hinzu, dass der Pass zwar in einigen Fällen keine „medizinische Rechtfertigung“ habe, er aber nicht anfangen wolle, Ausnahmen zu machen, „denn dann werden sie sagen: ‚Wenn nicht Schwimmbäder, warum dann Wasserparks?’“

NEW – Israeli Ministry of Health (right) recorded saying to the Minister of Interior (left) "there is no medical or epidemiological justification for the Covid passport, it is only intended to pressure the unvaccinated to vaccinate".pic.twitter.com/c3oAOpZdEE

