Israel: Terrorist greift zwei Männer an Haltestelle mit Messer an und wird erschossen

In Israel sind am Montag ein israelischer Soldat und ein Zivilist an einer Haltestelle von einem Mann mit einem Messer attackiert worden. Der Angreifer flüchtete, wurde aber wenig später von der israelischen Polizei erschossen. Die Behörden stuften den Vorfall als Terroranschlag ein.

Der Angriff kommt inmitten einer angespannten Lage zwischen Israel und Palästina. Elf Tage lang hatten sich die radikalislamische Hamas und das israelische Militär gegenseitig schwere Angriffe geliefert. Nach Hunderten Todesopfer trat Freitagnacht eine Waffenruhe in Kraft.

