Israel: Rekordwert an schwerkranken COVID-19-Patienten – 80 % davon geimpft

Israel meldet derzeit einen neuen Höchstwert an Corona-Schwerkranken in ihren Kliniken. Das Gesundheitsministerium teilte am Sonntag mit, dass 1.263 schwer an COVID-19 erkrankte Patienten in Krankenhäusern behandelt werden. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Der Leiter der Coronavirus-Station des Ichilov-Krankenhauses, Professor Yaakov Jerris, klärt gegenüber dem Fernsehsender „Channel 13 News“ über die Situation vor Ort auf.

Wie auf „Israel National News“ berichtet wird, musste Yaakov Jerris feststellen, dass die große Mehrheit der COVID-Patienten in den israelischen Krankenhäusern nicht aus ungeimpften, sondern aus mehrfach geimpften bestehe.

„Im Moment sind die meisten unserer schweren Fälle geimpft. Sie haben mindestens drei Injektionen erhalten. Zwischen 70 und 80 Prozent der schweren Fälle sind geimpft“, so Jerris.

