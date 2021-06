Israel: Mitte Juni fallen die Masken – und bei uns herrscht weiter die Merkel-Diktatur

In Deutschland ist seit heute die Impfpriorisierung aufgehoben – Terminverfügbarkeit vorausgesetzt, kann sich nun in Deutschland jeder impfen lassen, der das möchte. In Israel ist man uns jedoch bereits einige Schritte voraus: Dort soll nun zum 15. Juni auch die Maskenpflicht komplett fallen. Dies verkündete am vergangenen Samstag der israelische Gesundheitsminister Juli Edelstein. Damit wäre Israel das erste Land, in dem alle Corona-Einschränkungen aufgehoben sind.

