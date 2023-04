Islamisierung? Aber wir doch nicht!

Gäbe es ein Schulfach “Realitätsverweigerung”, dann würde die derzeitige Ampel-Regierung darin Bestnoten erhalten und die SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser wohl eine Eins mit Sternchen. Insbesondere das nur noch krankhafte Festhalten an der unkritischen Islamförderung in Deutschland lässt tiefe Zweifel an der Verfassungstreue der Regierenden aufkommen und wirft die Frage auf, auf welchen ideologischen wie geistigen Umlaufbahnen sich unsere Politiker abseits der AfD bewegen.

Erst vor wenigen Wochen hat der Bundestag zwei Gesetzesentwürfe zur Bekämpfung des politischen Islams in Deutschland abgelehnt. Die Vermutung liegt deshalb nahe, dass Linke und Muslime das nächste “krummes Ding” im großen Stil planen und die islamische Infiltration von immer mehr Behörden, Institutionen und Strukturen proaktiv befördern wollen. Dies, zumal unsere (überwiegend muslimischen) Neuankömmlinge auch noch als ebenso schützenswerte wie unterdrückte Gruppe deklariert werden.

Statt hier Brandmauern hochzuziehen, soll im Gegenteil die “Islamophobie” weiter bekämpft werden, worunter fatalerweise all jene Bemühungen fallen, die Islamisierung auch nur zu bremsen. Eine hochkarätige Expertengruppe zum Thema politischem Islam in der innenpolitischen Extremismusbekämpfung wurde schon vor einen halben Jahr von Faeser aufgelöst – eine Entscheidung mit Symbolcharakter.

