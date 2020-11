Islam-Terror in Wien: Merkel säuselt Betroffenheit

Nun sind die Politiker wieder bestürzt und verurteilen den Terror-Anschlag in Wien, auch Merkel lässt durch ihren Regierungssprecher Steffen Seibert erklären: „Wir Deutsche stehen in Anteilnahme und Solidarität an der Seite unserer österreichischen Freunde. Der islamistische Terror ist unser gemeinsamer Feind. Der Kampf gegen diese Mörder und ihre Anstifter ist unser gemeinsamer Kampf.“

Den gemeinsamen Feind hat man gemeinsam reingelassen und die Zustände gemeinsam zugelassen, aber nun sind sie halt da, die Radikalen, ob in Europa geboren oder als Schutzsuchende importiert. Und wie nach jedem Terroranschlag kommen Beileids- und Solidaritätsbekundungen, und der Versuch zu beschwichtigen, das hat nichts mit dem Islam zu tun, um dann wieder zur Tagesordnung zurückzukehren.

Nach Emmanuel Macron wurde Sebastian Kurz nun unsanft geweckt. Die österreichische Regierung hat in ihrer Sondersitzung nach dem Terroranschlag in Wien eine dreitägige Staatstrauer beschlossen. Im Regierungsbeschluss werden salbungsvolle Worte verteilt:

[…] Die Republik Österreich war, ist und wird immer eine Nation der Vielfalt, des Dialoges und des Respektes füreinander sein, umso mehr haben die Ereignisse vom 2. November 2020 unser Land schwer erschüttert und betroffen gemacht“ – Und: „Die Republik Österreich und wir als Bundesregierung werden die Freiheit, die Demokratie und die Werte unseres Zusammenlebens entschlossen und mit allen gebotenen Mitteln verteidigen. Darüber hinaus werden wir mit unseren internationalen Partnern und Freunden gemeinsam gegen Terrorismus und Extremismus ankämpfen.“ […] Quelle: Krone.at

Vielleicht sollte man den politisch Verantwortlichen empfehlen, einfach mal den Koran zu studieren, eventuell könnte es zur Erleuchtung führen.