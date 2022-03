Michael Stürzenberger, profilierter Kritiker des politischen Islam, wurde nun in erster Instanz zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Sollte das Urteil Bestand behalten, muss ein Jeder, der in Zukunft den politischen Islam kritisiert, mit einer empfindlichen Strafe rechnen, was jedwedes Ende einer Kritik an der „Religion des Friedens“ bedeuten könnte.

