IS-Schlächter planen neue Anschläge: Unsere Kirchen sind jetzt Terror-Ziele!

Mit den Pentagon-Leaks fliegt nun auch auf, was US-Geheimdienste von den Terrorplänen der muslimischen Terroristen wissen: So drohen konkret Angriffe auf unsere Kirchen und Shopping-Center in Europa, 15 derartige Pläne würden existieren.

“Der IS hat ein kosteneffizientes Modell für externe Operationen entwickelt, das sich auf Ressourcen außerhalb Afghanistans, Agenten in den Zielländern und umfangreiche Vermittlungsnetzwerke stützt”, zitiert die Washington Post aus der Bewertung, die als streng geheim eingestuft ist. Wie die Zeitung weiter schreibt, stellen die Erkenntnisse aus Afghanistan eine Facette einer komplexen und sich entwickelnden terroristischen Bedrohung dar.

