Irrer Hass auf das Eigene: Antifa greift Kirchen in Hamburg und Bayern an

Antifa ist ein Synonym für Gewalt und Terror gegen die eigene Kultur, das eigene Volk, das eigene Land und die eigene Religion. Die Linksradikalen kennen nur noch Hass und Zerstörung. Nachdem sie in Deutschland eher bestärkt werden, anstelle sie rechtsstaatlich zu verfolgen, kennen sie nach Straßenschlachten mit der Polizei und unzähligen Brandangriffen kein Halten mehr. In Hamburg griffen sie eine Niederlassung der Bruderschaft St. Pius X an, ebenso verschiedene Kirchen in Bayern. Dazu bekannte man sich stolz am linksextremen Portal „Indymedia“. Weiterlesen auf Report24.news

