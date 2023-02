Irrenhaus Berlin: 6-Jährige sollen sich zu „Antirassisten“ erklären

Haltung ist wichtiger als Lesen und Schreiben lernen: Die Beförderung des links-woken Wahns ist das einzige Gebiet, in dem die deutsche Hauptstadt noch eine Vorreiterrolle einnimmt: An einer dortigen Grundschule wird nun bereits ABC-Schützen im Alter von sechs (!) ein Bekenntnis zum „Antirassismus“ abverlangt – als ob Kinder dieses Alters überhaupt wissen könnten, was das bedeutet.

Dass die Indoktrinierung der deutschen Jugend im Sinne der linksextremen regenbogen-bunten Wokeness gar nicht früh genug beginnen kann, manifestiert sich seit längerem schon in der schamlosen Frühsexualisierung von vorpubertären Kindern, die mit Drag-Queens, Penisformen, Vulven-Malen, Analsex und der Möglichkeit zur Geschlechtsumwandlung traktiert werden. Nun kommen auch noch politische Positionierungen hinzu, die kulturmarxistische „Influencer“ und Perverse im Staatsdienst den wehr- und ahnungslosen Dreikäsehochs abfordern.

