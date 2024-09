Irre: Journalist will wissen, ob rechte Frauen als ‚fickbar‘ gelten

Der Mainstream hat ein neues Feindbild: Rechte Frauen. Gleich mehrere Hit-Pieces in Ton, Bild und Schrift skandalisierten in den letzten Wochen, dass konservative & patriotische Frauen nicht nur existieren, sondern sich auch meinungsbildend betätigen. Nach dem jüngsten Flop der „Recherche“ des WDR-„Y Kollektivs“ hat man aber offenbar noch nicht genug. Eine leitende Aktivistin der rechten Frauengruppe „Lukreta“ machte nun eine befremdliche Journalisten-Anfrage öffentlich, die sie in den letzten Tagen erhielt. Weiterlesen auf Der Status.at

