Irre Hetze bei Ukraine-Demo: Redner will weißen Heteros “in den Arsch fi***n”

Am Sonntag fand in Berlin ein Solidaritätskonzert für die Ukraine statt. Vor rund 15.000 Zuschauern ergingen sich linksradikale Aktivisten in primitiven Verbalausfällen – und verbanden die Forderung nach Hilfe für die Kriegsopfer mit Werbung für ihre „woke“-diversen Wahnvorstellungen.

Einen besonders denkwürdigen Redebeitrag lieferte Gianni Jovanovic ab, nach eigenen Angaben „Unternehmer. Aktivist. Performer: Seine Lebensgeschichte als homosexueller Sohn einer Roma-Familie bildet praktisch den einzigen Inhalt seines Schaffens, das vornehmlich aus Workshops und sonstigen Veranstaltungen zu „seinen Themen Persönlichkeitsentwicklung & Empowerment, Diversity & Intersektionale Diskriminierung“ besteht. Jovanovic nutzte das Friedenskonzert u.a. zu folgendem Aufruf: „Wenn wir anfangen den heteronormativen weißen Cis in den Arsch zu ficken, erst dann haben wir es geschafft, die Machtdynamik umzudrehen.”

