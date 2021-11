Irak will Landsleute aus polnisch-weißrussischen Grenzgebiet zurückholen

Nachdem die Schleuser-Route über Istanbul nach Minsk geschlossen wurde, bietet nun die irakische Regierung ihren Landsleuten, die sich derzeit im Heer der Belagerer der EU-Außengrenze befinden, einen Gratis-Flug in die Heimat an. Ob das Angebot einen Freudentaumel auslöst und die Asyltouristen mit Begeisterung in die Flieger steigen? Einige werden die Gelegenheit für die Heimreise nutzen, die anderen haben das Sozialparadies vor Augen, so kurz vor dem erhofften Ziel nimmt man die Unannehmlichkeiten und die Kälte in Kauf.

n-tv.de (Artikel im Archiv)

Der Irak will an der polnisch-belarussischen Grenze festsitzende irakische Migranten zurückholen. Die Regierung sei bereit, mehrere Reisen für Iraker zu organisieren, „die zurückkehren wollen“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums. Die Rückkehrwilligen würden derzeit registriert.

