IQ-Studie: Intelligenz deutscher Schüler dramatisch gesunken

Es braucht wahrlich keine wissenschaftlichen Studien, um sich ausmalen zu können, dass sich geschlossene Schulen nachhaltig negativ auf das Lernniveau und die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen auswirken. Dennoch lohnt sich ein genauerer Blick auf die Arbeit eines Teams unter der Leitung des Psychologen Moritz Breit von der Universität Trier. Erstens, weil der Rückgang der Allgemeinen Intelligenz der deutschen Schüler offenbar noch viel dramatischer ausfällt, als ohnehin schon zu befürchten war. Und zweitens, weil Ross und Reiter bezüglich der Ursachen für diese Misere nicht überall deutlich beim Namen genannt werden.

So wählt zum Beispiel die „Bild“ die folgende Überschrift: „Corona hat unsere Kinder dumm gemacht.“ Diese Aussage ist in Bezug auf die vorliegende Studie nicht nur irreführend, sondern auch brandgefährlich. Denn tatsächlich hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im August 2022 in einer seiner evidenzbefreiten Einlassungen verkündet: „Das Gehirn ist ein faszinierendes Organ, wir verstehen immer besser, wie es funktioniert. Es ist einfach zu schade, es durch wiederholte Covid-Attacken dauerhaft zu beschädigen. Jede neue Infektion kann schaden. Covid ist keine Erkältung.“

Weiterlesen auf Reitschuster.de

1.7 21 Bewertungen Artikel Bewertung