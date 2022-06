Interview mit Robert Jungnischke: Letzte Stufe vor Blackout

Dominik Kettner: Deutschlands Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Alarmstufe im Notfallplan Gas ausgerufen. Es liegt „eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Gas vor, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Gasversorgungslage führt – der Markt ist aber noch in der Lage, diese Störung oder Nachfrage zu bewältigen”. Auslöser ist eine Kürzung der Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1. Derzeit kommen noch 40 % der maximalen Leitungskapazität. Die Gaskrise spitzt sich weiter zu. Robert Habeck hat die Alarmstufe ausgerufen und sagt, diese Energiekrise könne schlimmer werden als Corona. Was wären die Folgen einer Gasmangellage im Winter – und wie wahrscheinlich ist ein Blackout? Dazu sprechen wir heute mit Robert Jungnischke in einem Notfall-Interview. Bereiten Sie sich vor. Die Lage ist ernst.

