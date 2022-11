Interview mit Robert Jungnischke: Bundesamt warnt vor Blackout!

Robert Jungnischke und Dominik Kettner haben sich wieder Zeit genommen, um Ihnen die neuste Entwicklung in unserer Politik und die Neubewertung eines Blackout-Risikos nahezubringen. Wenn Sie die Ereignisse der letzten Wochen beobachtet haben, wissen Sie, dass sogar der Mainstream sich diesem wichtigen Thema mittlerweile gewidmet hat. Doch der Schein trügt. Bei Weitem haben sich noch nicht alle Menschen sich dieser Gefahr bewusst gemacht oder gar Vorbereitungen getroffen. Seien Sie schlauer und schauen Sie sich dieses Interview in aller Ruhe an – hier bekommt man optimale Tipps zur Vorbereitung und wie sich die Lage wohl entwickeln wird.

