Integrationsmaßnahmen für Deutsche: Antirassismus trainieren mit virtuellen Brillen

Aufrechte Kollegen kennen das Gefühl seit 2015 zur Genüge, wenn man unter der Last der Themen gar nicht mehr weiß, welchen neuen tagtäglichen Irrsinn der Regierung und ihrer Vorfeldkrake man sich als nächstes auf die Tastatur ziehen soll.

Da freut man sich bald, wenn das nächste Ereignis noch einmal ein Quantum verrückter ist, dass man hier zugreifen und noch vor allem anderen Irrsinn berichten muss.

Das war jetzt auf besondere Weise der Fall, als es um ein Projekt des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ging, das gleichermaßen lächerlich anmutete, wie es auch dem wohlmeinendsten Welcome-Refugees-Apologeten in diesem Land klar machen sollte, was in diesem Land schiefläuft und wer dafür verantwortlich ist.

Die Rede ist von einem Projekt des BAMF, dessen Fortgang vor wenigen Tagen auf der Seite des Ministeriums unter der Schlagzeile „Virtuelles Integrationsprojekt“ vorgestellt wurde. In Neudeutsch mit Binnen-Versalien heißt es da einleitend: „AugenBLICK mal!“ setzt auf Virtual Reality Brillen gegen Diskriminierung.“

