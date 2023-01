Integrationsbeauftragte sieht Rassismus-Problem in Deutschland

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), bescheinigt Deutschland in ihrem aktuellen Lagebericht ein Rassismus-Problem. Was das Land brauche, sei ein entschlossenes Vorgehen und eine echte Willkommenskultur.

Unter anderem die Diskussion nach den Silvesterkrawallen habe sie erschrocken. Die Jugendlichen, die die Einsatzkräfte mit Pyrotechnik attackiert hatte, müßten an ihren Taten, nicht an ihren Vornamen gemessen werden.

Die größte Gefahr in Deutschland komme von rechts. Das hätten etwa die Anschläge in Hanau und Halle gezeigt. Um die wehrhafte Demokratie zu stärken, sei ein Handeln in vielen Feldern nötig.

