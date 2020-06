Instabiler Strom – Totalschaden für Deutschland!

Bundesregierung treibt Strompreise in Rekordhöhen!

Unfassbar, aber bereits die Hälfte ihrer Stromrechnung zahlen unsere Bürger allein für die vermurkste Energiewende!

27 Milliarden jährlich, so hoch ist sind die Kosten in Deutschland allein durch das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Das sind satte 25.000 Euro für jede vierköpfige Familie bis zum Jahr 2025. 23 Millionen Euro, kostete allein der erste Tag, an dem mehr instabile Energie, als konventionelle Energie, in das Stromnetz eingespeist wurde: 18 Millionen Euro für Drosselung der konventionellen Kraftwerke und 5 Millionen damit uns die Nachbarländer den überschüssigen Strom abnehmen, weil sonst unser Stromnetz zusammengebrochen wäre.

Diese Schadensbilanz ist der Bundesregierung immer noch nicht genug, sie setzt noch eine Schippe oben drauf! Das neu verabschiedete GEG vernichtet die Energiesicherheit, gefährdet die Gesundheit, zockt die Bürger weiter ab und ist damit ein weiterer Sargnagel für den sozialen Frieden in Deutschland.