Insider packt aus: Interviewen eigener Mitarbeiter beim GEZ-Sendern offenbar üblich

Deutschlands wichtigste Nachrichtensendung betrügt ihre Zuschauer wie Hütchenspieler: In einem Bericht über die politischen Preis-Erhöhungen bei der Rewe-Tochter Penny präsentierte die Tagesschau eine ARD-Mitarbeiterin als Zufalls-Interviewte.

Doch nun kommt es noch dicker für die GEZ-Sender. Daniel Gröber, Ressortleiter Online beim „Cicero“, schreibt auf seiner Twitter-Seite: „Weil sich gerade alle über die WDR-Mitarbeiterin bei Penny aufregen: Vor vielen Jahren war ich Praktikant beim SWR. Wurde zu einem Dreh in eine Bank mitgenommen, sollte mich über hohe Gebühren am Geldautomaten aufregen. Hab ich gemacht. Kam in der Landesschau. Familie war stolz.“

Der Kollege Frank Lübberding, der unter anderem für die „Frankfurter Allgemeine“ schreibt, kommentierte die Beichte von Gröber auf „Twitter“ wie folgt: „Ich kannte Frauen-Zeitschriften, wo die Redakteure die Leserbriefe selbst geschrieben haben.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

