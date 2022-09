„Inside Mainstream“: So funktioniert das Zusammenspiel von Politik und Medien

Sehr wahrscheinlich ist die Aggressivität der Systemmedien gegenüber den alternativen Angeboten auch eine Folge davon, dass diese immer mehr an Boden verlieren. Es ist mittlerweile für zu viele Menschen ersichtlich, dass überall mehr oder weniger die gleiche Propaganda gesendet wird. Und diese stimmt fast immer mit dem überein, was auch die herrschende politische Klasse will. Warum das so ist hat Elsa Mittmannsgruber in ihrem zweiten Film aus der Reihe „Zeugen der Wahrheit“ enthüllt. In „Inside Mainstream: Was Ex-Mitarbeiter über die Medien berichten“ wird ein Tiefer Einblick in die Machenschaften und die Vernetzung der Systemjournalisten gewährt. AUF1

