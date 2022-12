Innenansichten aus Berliner Parlament – „Mischung aus Irrenhaus und Mädchen-Lyzeum“

Abgeordnete, die demonstrativ weghören, in ihre Handys versinken oder sich in kleinen Gruppen zum Plausch zusammenstellen, wenn vom Rednerpult Meinungen zu hören sind, die ihnen nicht passen: Es ist ein erschütterndes Zeugnis, das Antonín Brousek seinen zu in großer Zahl „sehr jungen und weiblichen“ Kollegen ausstellt: Der Tscheche mit Doppelpass ist seit gut einem Jahr Abgeordneter des Berliner Landesparlaments.

So wie jede Volksvertretung wird es „Hohes Haus“ genannt. Doch Brousek, der anders als viele seiner Abgeordneten-Kollegen eine vollständige Ausbildung und sogar einen normalen Beruf hat – er ist Volljurist und Richter – findet diese Bezeichnung nicht mehr angemessen.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung