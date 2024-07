Initiatoren von Demo gegen Flüchtlingsunterkunft droht bis zu einem Jahr Haft

Unsere Politiker und Journalisten werden nicht müde dabei, Regierungen in anderen Ländern scharf zu kritisieren, in denen Menschen Gefängnis droht, nur weil sie friedliche Demonstrationen organisieren oder an ihnen teilnehmen.

Die Kritik aus Deutschland ist aber absolut scheinheilig und entlarvt eine unglaubliche Doppelmoral, wenn im eigenen Land Ähnliches passiert. Und das mit Schweigen bis Wohlwollen goutiert wird.

Das waren meine ersten Gedanken, als ich in der „Schwäbischen Zeitung“ folgende Überschrift las: „Demo-Initiatoren gegen Flüchtlingsunterkunft droht bis zu einem Jahr Haft“. Weiterlesen auf Reitschuster.de

