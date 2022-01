Informatives Gespräch: Gold vs. Bitcoin

Wenn sich ein Edelmetall- und ein Bitcoin-Experte gegenüber sitzen, um sich über unser Geldsystem auszutauschen, kann das nur spannend werden. Kettner und Nikolajsen sprechen über Ihre Gedanken zu einer faireren Geldpolitik sowie die Vorzüge der jeweiligen Anlageklassen.

Fesselnder kann ein Dialog kaum sein. „Gold vs. Bitcoin“ wird Sie begeistern. Doch es wird Sie überraschen, welcher der beiden Assets am Ende als „Gewinner“ vom Feld geht – versprochen. Außerdem besprechen Niklas Nikolajsen und Dominik Kettner auch die aktuellsten Themen aus der heutigen Finanzwelt und Politik. Dabei dreht es sich auch um ein mögliches Gold- und Bitcoin- Verbot sowie die Wahrscheinlichkeiten ob derartige Szenarien bald schon erwarten dürfen. Nikolajsen verrät als Kapitalmarktinsider und Crypto-Pionier der ersten Stunde sogar wer die Erfinder des Bitcoins (aka Satoshi Nakamoto) waren.

Dieses Gespräch hat es von der ersten Sekunde an wirklich in sich -also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie das Interview und teilen Sie es gerne mit Ihren Liebsten. Wir wünschen viel Vergnügen!

