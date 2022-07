„Inflation völlig außer Kontrolle…“

Dominik Kettner: Christine Lagarde gibt es endlich zu: Die Inflation wird dauerhaft höher bleiben. Warum sich Lagarde damit selbst die Bankrott-Erklärung ausstellt und wie es mit der Inflation weitergeht, erfahren Sie in diesem Video. An dieser Stelle sei gesagt, dass unsere Währung – der Euro droht, eine Weichwährung zu werden. Anstatt den wahren Schuldigen an den Pranger zu stellen, schiebt man die Schuld auf den Ukraine-Krieg oder sogar auf die Energiekrise. Dabei ist die massive Geldschöpfung der EZB der wahre Grund oder zumindest der, der am meisten ins Gewicht fällt.

