Inflation ist die größte Sorge der Deutschen

Die rasch steigenden Preise beunruhigen die Verbraucher nach einer Umfrage zurzeit mehr als der Ukrainekrieg oder die Corona-Pandemie. Das geht aus einer am Montag veröffentlichen repräsentativen Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey hervor. Selbst der Krieg in der Ukraine und die Corona-Pandemie stehen dahinter zurück.

Rund 40 Prozent der gut 1000 Befragten gaben dabei an, ihre größte Sorge sei aktuell die Inflation. 34 Prozent der Befragten nannten die Invasion der Ukraine, nur noch 8 Prozent die Covid-19-Pandemie. Fast ein Drittel der Befragten (29 Prozent) befürchtet, aufgrund des Preisanstiegs den eigenen Lebensstil einschränken zu müssen.

Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

Politikstube: 8 Prozent sind immer noch in der Covid-Blase gefangen, 34 Prozent konsumieren ÖR-Sender und Leitmedien und 40 Prozent merken die zunehmende Ebbe in der Geldbörse – alle eint eines, sie haben nicht viel dazugelernt, wie man an der NRW-Wahl erkennen kann.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung