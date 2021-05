Indische Regierung stellt klar: Es gibt keine indische Corona-Mutation!

Die Indische Regierung hat das Märchen von der indischen Corona-Variante entzaubert. In einer offiziellen Erklärung fordert die Regierung insbesondere Social-Media-Plattformen auf, sämtliche Inhalte zu löschen, die über eine angebliche indische Corona-Variante berichten. Selbst die WHO führt keine sogenannte indische Variante mit der Bezeichnung B.1.617, so die indische Regierung.

Damit sind westliche Medien und Panikmacher wie Karl Lauterbach einmal mehr der Lüge überführt. Es ist unglaublich, welche dreisten Lügenmärchen uns aufgetischt werden, um uns Angst zu machen und uns unserer Grundrechte zu entrauben! Diese Kriminellen gehören vor Gericht!

Wer es nicht glaubt, findet das originale Dokument auf der Seite des indischen Ministeriums für Elektronik und Informationstechnologie HIER.

