Carsten: Während Robert Habeck in irgendeinem Land eine schwere Wirtschaftskrise verhindert hat. Man munkelt, man weiß nicht in welchem… Wird ein Politiker für etwas angeklagt, was er vor zwei Jahren in einem eindeutigen Kontext gesagt hat. Warum jetzt? Ach ja richtig, die Umfragewerte steigen gerade? Ich habe es euch gesagt, die Show wird genial!

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung