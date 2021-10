In U-Bahn von Tokio: Mindestens 15 Verletzte nach Messer-und Feueranschlag

In Japan hat ein Messerangreifer mehrere Menschen in einem Zug teils schwer verletzt und Feuer gelegt, wie japanische Medien am Sonntagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der Mann soll in einem Abteil der Keio-Linie in Tokio mit einem Messer auf Passagiere losgegangen sein und eine brennbare Flüssigkeit vergossen haben.

Mindestens ein Dutzend Fahrgäste seien verletzt worden, erklärte ein Polizeisprecher. Eines der Opfer sei bewusstlos. Die Polizei prüft derzeit, ob bei dem Vorfall, neben der brennbaren Flüssigkeit, auch Salzsäure verwendet wurde.

Der Vorfall ereignete sich nur zwei Wochen nach der Verhaftung eines 45-jährigen Mannes, der zwei Männer im Tokioter Bahnhof Ueno niedergestochen hatte. Quelle: RT Deutsch

