In keinem anderen EU-Land wurden so viele Asylanträge gestellt wie in Deutschland

Deutschland ist weiterhin Spitzenreiter in der Europäischen Union bei Asylanträgen. Laut einem vertraulichen „Situationsbericht“ der EU-Kommission und des Europäischen Auswärtigen Dienstes vom 14. Dezember, der WELT vorliegt, haben 190.749 Personen seit Anfang des Jahres in Deutschland Asyl beantragt – ein Plus von 57 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Es folgen Frankreich (115.820), Spanien (111.220), Österreich (106.554) und Italien (78.897). Am wenigsten Asylanträge verzeichneten Ungarn (43), die Slowakei (382) und Lettland (548).

Die meisten Asylantragsteller in Deutschland kamen in diesem Jahr mit 27 Prozent aus Syrien, gefolgt von Afghanistan (17 Prozent), der Türkei (zehn Prozent), Irak (6,9 Prozent) und Georgien (vier Prozent).

