In eine Wohnung gelockt – Leer: Frau (18) von drei „Männern“ vergewaltigt

In der Nacht zu Samstag wurde eine junge Frau offenbar in eine Wohnung in der Südstadt von Leer gelockt, geschlagen und mehrfach von drei Männern (18, 20, 21) vergewaltigt. Laut der „Bild“ handelt es sich um eine 18-Jährige. Die Kleidung des Opfers wurde sichergestellt und die Frau gynäkologisch untersucht. Nach BILD-Informationen befindet sich die Frau in einem äußerst kritischen psychischen Zustand.

In einer Pressemeldung teilt die Polizei mit:

Die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden haben ein Ermittlungsverfahren gegen drei Männer im Alter von 18, 20 und 21 Jahren eingeleitet. Diese wurden am Samstagmorgen festgenommen und am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Durch den Haftrichter wurde eine Untersuchungshaft für alle drei Männer angeordnet, welche gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Weitere Details zu den Umständen der Tat und den beteiligten Personen können aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht bekannt gegeben werden. Die Staatsanwaltschaft Aurich und die Polizeiinspektion Leer/Emden bitten ausdrücklich um Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Beteiligten und ihres Umfeldes.

