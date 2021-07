In eigener Sache: Manche Videos laufen angeblich nicht!

In den letzten Tagen haben wir vermehrt Mails erhalten, das einige Videos auf unserer Seite nicht laufen. Das liegt nicht an uns, sondern an euren Sicherheitseinstellungen. Wir laden viele Videos auf Odysee hoch, so wie es inzwischen viele machen. Das YouTube ohne Ende zensiert, dürfte ja inzwischen jedem bekannt sein. Odysee scheint aber auf manchen Browsern Probleme zu machen. Nutzt daher den Firefox, der ohnehin der beste Browser ist. Auch im Smartphone läuft alles einwandfrei mit dem Firefox oder dem Samsung Browser.

Fehlermeldungen sehen in der Regel so aus: Error ID: b1f2886c5c85427caf593ffefb35b47b

Und ihr müsst eine App aktualisieren. Damit sind eure Sicherheitseinstellungen gemeint!

Im Firefox müssen eure Sicherheitseinstellungen so aussehen, dann läuft auch alles!

Auch können manchmal sogenannte Sicherheits-Plug-Ins, die oft mehr schaden, als sie nutzen, Fehlermeldungen auslösen.

