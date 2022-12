In Deutschland spielen Verrückte Regierung!

Stephan Brandner (AfD/MdB) zitiert einen Text von Julian Reichelt: Verrückte erkennt man daran, dass sie verrückte Dinge tun oder sagen. Wenn man sich anhört, was die Ministerinnen und Minister der Ampel-Regierung so sagen, bekommt man inzwischen das Gefühl, man hätte Leuten in einer Irrenanstalt gesagt, sie wären die Regierung, damit sie was zu tun haben, damit sie sich beschäftigen. Und diese Gruppe würde dann voller Freude Regierung spielen……

Brandner: Das ist schön auf den Punkt gebracht und knüpft an Alice Weidel an, die ja mal gesagt hat, wir werden von Idioten regiert in Deutschland. Aber wir sind schon einen Schritt weiter, wir werden nicht nur von Idioten regiert, sondern von Vollidioten inzwischen regiert, und zwar auf jedem Gebiet.

4.7 15 Bewertungen Artikel Bewertung