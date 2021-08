In Berliner Park: „Männer“ verprügeln brutal 22-Jährige wegen ein paar Sekttropfen

Eine 22-Jährige feierte in der Nacht zu Sonntag im Treptower Park mit drei Freunden (17, 21, 28) ihren Geburtstag. „Beim Öffnen einer Sektflasche spritze es, ein paar Tropfen trafen eine Gruppe von vier Männern“, so ein Polizeisprecher zu BILD. Offenbar zu viel für das Quartett – die vier Männer gingen auf die Feiernden los. Sie prügelten sogar auf das Geburtstagskind ein!

Der Vater der jungen Frau schreibt auf Instagram: „ … eine Minute später lag sie bewusstlos am Boden und viele ihrer Freunde und Begleiter waren verletzt und geschockt. Wie aus dem Nichts hagelte es Schläge und Tritte, selbst wenn man schon am Boden lag, wurde nicht von ihnen abgelassen. Freunde, die versuchten zu beruhigen, bekamen von den 4-5 Männern der gut verteilt stehenden Gruppe Faustschläge.“ Das Geburtstagskind und ein Freund (21) kamen in ein Krankenhaus, „mit der Diagnose eines Schädel-Hirn-Traumas bei meiner Tochter. Andere haben ebenfalls ein Schädel-Hirntrauma, eine gebrochene Nase, Trittverletzungen, gestauchtes Jochbein, diverse Cuts im Gesicht“.

Die Täter flüchteten unerkannt. Von einem der Männer gibt es ein Bild, trotz Verpixelung ist zu erkennen, um welche Klientel es sich handelt.

