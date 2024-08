In belgischer Schule müssen jetzt alle Arabisch lernen

Wie das belgische Portal „Sudinfo“ mitteilt, hat eine Schule in der belgischen Stadt Löwen beschlossen, Arabisch als Pflichtfach in der sechsten Klasse einzuführen. Dabei geht es nicht darum, die Sprache aus reinem Interesse an linguistischer Vielfalt zu lehren. Nein, der Direktor der Schule, Frank Baeyens, spricht offen von einer „philosophischen und kulturellen“ Öffnung der Schüler. Man wolle den Kindern eine Sprache nahebringen, die völlig anders strukturiert sei, mit einer anderen Schrift und anderen Symbolen. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Weiterlesen auf Reitschuster.de

