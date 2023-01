Impressionen Silvester 2022/23 – Gewalt und Feuer

In Berlin haben Menschen in der Silvesternacht mit Pyrotechnik auf Fahrzeuge, Gebäude und Passanten geschossen. Polizisten und Feuerwehrleute wurden „unter Beschuss genommen“. Die Polizei Berlin meldete „deutlich“ mehr Einsätze als in den vergangenen beiden Jahren. In mehreren Stadtteilen seien Fahrzeuge, Gebäude und Menschen gezielt mit Feuerwerkskörpern beschossen worden. Auch NRW, Hamburg, Frankfurt und anderen Orten gab es ähnliche Vorfälle. Quelle: Welt.de – Video: Mark Grigi



