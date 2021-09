Importierte Fachkräfte in Lund/Schweden: Konfliktbewältigung unter Clans

Am Montagmorgen haben zwei Clans im Zentrum von Lund (nahe Malmö) ihre Konflikte körperlich ausgetragen. Beide Familien sind im geheimen Sippenbericht der Polizei vom letzten Jahr aufgeführt. Eines der kriminellen Clan-Netzwerke hat enge Verbindungen zu einer kriminellen Motorradgang. Am Tag nach den großen Kämpfen hat die Polizei ihre Präsenz in Lund verstärkt, um neue Gewalt zu verhindern.

Es kam an mehreren Orten zu Schlägereien, und mehrere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Dann ging der Kampf außerhalb des Krankenhauses weiter. Die Polizei wurde um 13.30 Uhr zum Krankenhaus gerufen, wo laut Patric Fors zwischen 50 und 60 Personen miteinander kämpften. Als die Polizei eintraf, hatten viele die Szene bereits verlassen.

