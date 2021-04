Impfung unnötig! – Gurgeln tötet Coronaviren zuverlässig ab

In Antenne Thüringen wurde kürzlich berichtet, das durch Gurgeln mit Lysterin, Odol, 2 % Kochsalzlösung mit Zusätzen das Coronavirus zu größtenteils abgetötet wird. Bei flächendeckender Anwendung dieser Methode könnte in kurzer Zeit die Pandemie zu Ende sein. Der Radiosender hat dazu umfangreich recherchiert und sich eine 2. und 3.Meinung eingeholt. Virologen der Humboldt Universität haben das bestätigt und durch mehrere Studien nachgewiesen. Die Vereinigung der Niedergelassenen Zahnärzte in Deutschland hat das auch bestätigt, da sie das Gurgeln schon seit Beginn der Pandemie anwenden. In Zahnarztpraxen in Deutschland hat sich dadurch weder ein Patient noch ein Arzt oder Mitarbeiter infiziert.

Nachzulesen und zu hören sind die Ergebnisse HIER:

