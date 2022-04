Impfpflicht-Vorschlag nur ab 60? Impfpflicht ab 18 im neuen Gesetzentwurf bereits angelegt

Galt gestern noch der Entwurf für eine Impfpflicht ab 50, so wirft man diesen kurzerhand über Bord und beschwichtigt das Volk mit einer angeblichen Impfpflicht „nur“ ab 60 Jahren.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge, zählt zu den Gegnern einer Impfpflicht und kritisierte am Abend bei N-TV: „Der Vorschlag ist eine Mogelpackung.“ Es gehe darum, bereits jetzt eine Impfpflicht ab 60 auf Vorrat, also Monate im Voraus, zu beschließen und im Herbst womöglich auf alle Erwachsenen auszuweiten.

Auch Politiker Peter Boehringer (AfD) äußert sich in seinem Telegram Kanal dazu:

Achtung Megabetrug voraus:

RotGrün(Gelbe) mögliche Mehrheit im Bundestag will nun eine als „Impfpflicht ab 60“ getarnte „Impfpflicht ab 18 auf Vorrat“ durchsetzen! Darunter Lauterbach, Scholz, die Grünen und einige FDPler:

Aktuelle Entwicklung im Bundestag: Die RotGrün(Gelben) Gruppen, die bislang einen Impfzwang ab 18 bzw ab 50 wollten, versuchen nun den nächsten Betrug: Über eine (harmloser klingende) „Impfpflicht ab 60“ soll es nun weniger Widerstand auf der Straße und vor allem bei der Abstimmung am Donnerstag im Parlament geben.

In Wirklichkeit ist in diesem neuen Gesetzentwurf aber bereits eine Impfpflicht ab 18 (!) angelegt, die der Bundestag dann jederzeit nur noch „scharfstellen“ muss – zB im November, wenn es mal wieder ein paar in Covid19 undefinierbare Influenza22-Fälle geben wird, was absolut sicher ist im Winter.

Ein weiteres Detail des neuen „Hauptgesetzentwurfs“ für morgen (Do) ist durchgesickert. Unter 60-jährige sollen einer obligatorischen Beratungspflicht unterworfen werden, wenn sie sich der „Pflichtinjektion“ mit einem faktisch unwirksamen Impfstoff gegen eine komplett harmlose Covid19-Omikron-Variante verweigern – ganz speziell für jüngere und mittelalte Menschen.

Quelle: corona-blog.net

