Impfpflicht bereits ab 1.1.2022: Klinikgruppe in Bayern prescht voran

Die Impfpflicht für Mitarbeitende in Medizin und Pflege tritt erst ab 15. März 2022 in Kraft, das kümmert die Kliniken der Artemed-Gruppe in Bayern überhaupt nicht und stellen einfach die eigene Regel auf: Impfpflicht ab dem 1.1.2022. Und wer sich der Anordnung nicht beugt und sich nicht die Gentherapie spritzen lassen will, der wird halt nicht weiterbeschäftigt.

[…] Ab Mitte März 2022 wird in ganz Deutschland eine Impfpflicht für Mitarbeitende in Medizin und Pflege in Kraft treten. Die Klinikgesellschaft Artemed aus Oberbayern prescht nun voran: Ab dem 1. Januar gilt für das Personal eine Impfpflicht.

Artemed betreibt sechs Krankenhäuser in Bayern und noch weitere elf im ganzen Bundesgebiet. Knapp 7500 Mitarbeitende sind von der kommenden Impfpflicht betroffen.

Salfeld, Geschäftsführer der Artemed-Kliniken: Die Impfquote liege in den insgesamt 17 Artemed-Kliniken inzwischen über 96 Prozent. In den sechs Kliniken in Bayern seien von 1960 Mitarbeitenden 1878 vollständig geimpft. „Nur 82 konnten wir bislang nicht überzeugen“, so Salfeld im BR.

Die betroffenen Mitarbeitenden sollen jedoch die Chance haben, ihre Stelle wieder anzutreten, zum Beispiel, falls die Pandemie endet oder sie sich doch noch impfen lassen, so die Geschäftsführung. „Das sind ja geschätzte Mitarbeiter“, sagt Salfeld. „Wir möchten, dass sie sich impfen, aber wir möchten nicht, dass sie kündigen.“ […]

