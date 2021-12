Impfmüdigkeit bei jungen Israelis: Null Bock auf Booster

Eine Auffrischungsimpfung erhalten in Israel derzeit nur 5.000 Personen täglich. Die Politik steht nun offenbar vor einem neuen Problem: Rund 15 Prozent der Israelis über 16 Jahren wollen sich keine Booster-Impfung verabreichen lassen. In der Altersgruppe zwischen 16 und 18 Jahren haben sich nur die Hälfte für eine Auffrischungsimpfung entschieden. Bei den 19- bis 29-Jährigen sind es 37 Prozent, die sich verweigern.

Die Leiterin der Impfkampagne der Versicherung „Clalit Health Services HMO“, Ruth Baruch, liefert hierzu folgende Erklärung:

„Wir erhalten alle möglichen Antworten und Gründe, aber wir haben das Gefühl, dass die Menschen den Willen verloren haben. Sie dachten, die Sache wäre mit zwei Impfdosen erledigt, aber jetzt sagen sie sich: Was, jetzt lassen wir uns alle sechs Monate impfen, wie bei der Grippe? Dagegen werden wir auch nicht geimpft.“

Politikstube: Selbst junge Menschen wachen immer mehr auf, hegen Zweifel an weiteren Impfungen und erkennen eine Endlosschleife. So viel zu Verschwörungstheorien, die nur zeitlich versetzt in der Realität eintreten.

