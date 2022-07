Impfbegeisterter Professor und Kolumnist verstarb plötzlich und unerwartet mit 56 Jahren

In Italien trauert man um Professor Francesco Pastore. Italienische Medien berichten von einem plötzlichen und unerwarteten Todesfall. Pastore hatte zuvor als Kolumnist als auch in seiner Lehrtätigkeit massiv für die Impfkampagnen Stimmung gemacht. Er selbst hatte sich dreimal genetisch verändern lassen, in der Hoffnung dadurch die vorgebliche Killerseuche zu überleben. Für Impfgegner hatte er nichts als Spott und Verachtung übrig.

Als der große Wissenschaftler, Entdecker des HI-Virus und Nobelpreisträger Luc Montagnier am 8. Februar im Alter von 90 Jahren starb, postete er verächtlich, dass die Impfgegner nun keinen Nobelpreisträger mehr hätten, der ihre Thesen bestätigen würde.

