Immunsystem geschwächt: Kinder liegen reihenweise mit einfachen Erkältungen im Krankenhaus

Die Lockdown-Fanatiker können stolz auf sich sein: Die “Gesundheitsmaßnahmen” in der sogenannten Pandemie führten zu einer beispiellosen Schwächung des Immunsystems. Besonders für Kinder hat das schwere Konsequenzen. Sie erkranken nun vielfach so schwer an Erkältungskrankheiten, die für ein intaktes Immunsystem kein Problem darstellen würden, dass sie in die Notaufnahme müssen. Das verdeutlichen Zahlen der CDC in den USA.

So zeigt ein neuer Bericht der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) bereits ein nie dagewesenes Ausmaß an Erkältungsviren bei unter 18-Jährigen im August 2021 auf. Die CDC nahmen für die Analyse Stichproben aus mehreren Kinderkrankenhäusern in den USA und erstellten darauf aufbauend Schätzungen, wie weit verbreitet bestimmte Viren sind.

Die Daily Mail berichtet, dass Kinderkrankenhäuser sich im September zunehmend mit Kindern unter vier Jahren mit Atemwegserkrankungen füllten – viel früher als üblich. Das Kinderkrankenhaus von Wisconsin zeigt sich ebenfalls wegen steigender Hospitalisierungszahlen von kleinen Kindern beunruhigt.

Mehr auf Report24.news

5 4 Bewertungen Artikel Bewertung