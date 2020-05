Immer mehr Demonstrationen – Regierung unter Druck: Merkel, Drosten, RKI schwimmen die Felle weg

Nach Veröffentlichung der Ergebnisse aus der Heinsberg-Studie und der Studie der Oxford C. Evidence Service ist klar, wie „gefährlich“ die Situation wirklich ist. Nun ist es an den verantwortlichen Politikern, Fehler in Bezug auf ihre gemachten Prognosen einzugestehen und Konsequenzen daraus zu ziehen. Auch die vielen deutschland-weiten Demonstrationen zeigen immer mehr, wie das Stimmungsbild gerade in Deutschland ist. Doch anstatt Reue zu zeigen und zu ihren Fehlern zu stehen, werden jetzt einfach anders Denkende immer mehr auf den sozialen Netzwerken gelöscht und als „Verschwörungstheoretiker“ der rechten Ecke bezeichnet. So zeigt eben jeder, wes Geistes er ist. Doch dadurch wird sich die derzeitige Situation wohl kaum lösen lassen.