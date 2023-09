Immer mehr Ausgaben, immer weniger Einzahler: Wann kommt das bittere Ende?

Der Sozialstaat wird immer mehr aufgebläht, erhält jedoch dank einer stetig weiter steigenden Anzahl an Leistungsbeziehern – Bürgergeldempfänger, Migranten, Rentnern , Beziehern von sonstigen Leistungen (etwa Kindergeld, demnächst Kindergrundsicherung), Förderungen für den Heizungsaustausch und immer mehr Ausgaben für die Ukraine – immer weniger Einnahmen. Die vielen Diäten und Zusatzleistungen für Abgeordnete sowie Beamte tun ein Übriges. All das verschlingt jährlich viele hundert Milliarden Euro. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil – kommen doch immer noch mehr Migranten mit vielen weiteren Kindern, und zusätzlich gehen immer mehr Menschen in Rente. Kurzum: Die Ausgaben werden weiter steigen und die Einnahmen der Steuerzahler weiter sinken.

Das Positive an dieser eigentlich schlimmen Tendenz ist jedoch die damit unweigerlich verbundene Tatsache, dass es dafür umso schneller knallt; sprich: je mehr ausgegeben wird, desto schneller kommt der Tag X. Weiterlesen auf Ansage.org

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung