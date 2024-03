Imam in Schweden: „In einer Generation wird Malmö zur Hälfte muslimisch sein“

Imam Yasir Qadhi, ein amerikanischer Staatsbürger pakistanischer Herkunft, sagte wörtlich: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass innerhalb einer Generation die Stadt (Malmö, Anm. d. Red.) fast zur Hälfte muslimisch sein wird.“ Qadhi habe sich bei seinem Besuch in Malmö gefragt, ob er wirklich in Schweden sei. Beim Spazieren durch Malmö würde man sich wie in Ländern im Nahen Osten fühlen. Er fragte sich, ob er in Bagdad, der Hauptstadt von Irak, oder in Damaskus, der Hauptstadt von Syrien sei. Mehr auf nius.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung