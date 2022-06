Im Herbst kommt der Finanz-Hurricane

In diesem Interview sprechen Dominik Kettner und Michael Mross über die spannende und zugleich bedrohende Entwicklung in der Finanzwelt. Die Zentralbanken treiben die Welt aber auch sich selbst in den Ruin, die Politik der Länder fördert das realistische Szenario eines Blackouts und was machen die Medien derweil? Richtig. Das Sprachrohr der Politik zu sein, ohne die Menschen über das aufzuklären, was tatsächlich vor der eigenen Haustür droht – ein absoluter Systemcrash. Diesen Winter müssen wir uns alle warm anziehen.

