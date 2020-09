Liebe Zuschauer, jetzt hat es geklappt und Gerald Grosz kam zu uns in unsere Sendung. Wir hatten ein tolles Gespräch über die Themen Moria, Corona und die Maßnahmen sowie der Umgang der Medien damit. Wir vergleichen auch die Situation in Österreich und Deutschland. Vielen Dank an Herrn Grosz! Euer Thomas

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung