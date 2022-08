In Ungarn herrschen an der Südgrenze zu Serbien “belagerungsähnliche Zustände”, wie Balázs Orbán, der politische Direktor von Ministerpräsident Viktor Orbán, auf seiner Facebook-Seite mitteilte. Laut Balázs Orbán ist die Zahl der Grenzverletzer in Ungarn um mehr als 90 Prozent gestiegen. Er erklärte, dass die durch den Krieg verursachte Nahrungsmittelkrise bereits ihre Auswirkungen zeigt und die illegale Migration zunimmt. Bereits im Juni berichtete Budapest, dass sich die Lage an der Balkanroute wieder zuspitzt.

Balázs Orbán teilte in seinem Beitrag auch einige Forschungsergebnisse mit, wonach in diesem Jahr nicht weniger als 36 Millionen Menschen ihre Heimat in Afrika aufgrund der sich verschärfenden wirtschaftlichen und politischen Instabilität verlassen haben, und viele von ihnen haben sich bereits auf den Weg nach Europa gemacht. Eines der Hauptziele der Migranten ist Deutschland, welches laut Kritikern infolge der seit Jahrzehnten erfolgenden Massenzuwanderung ähnlich wie Österreich bereits einen Bevölkerungsaustausch erlebt.

